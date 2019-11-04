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Silahlı kavga güvenlik kamerasında

7 saat önce

Güvenlik kamerasından silahlı kavga görüntüsü Ambulanstan görüntü Olayın yaşandığı yerden görüntü Yaralıdan görüntü Yaralının hastaneye götürülmesi Adıyaman'da silahlı kavga güvenlik kamerasında Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasından silahlı kavga görüntüsü

Ambulanstan görüntü

Olayın yaşandığı yerden görüntü

Yaralıdan görüntü

Yaralının hastaneye götürülmesi Adıyaman'da silahlı kavga güvenlik kamerasında

Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, A.P. ile ismi öğrenilemeyen bir akrabası arasında Turgut Reis Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla A.P'yi ayaklarından yaralayan zanlı kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki kişinin tartıştığı ve diğerinin tabancayla ateş ettiği görülüyor.

Silahlı kavga güvenlik kamerasında

Adıyaman, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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