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Silahlı kavga güvenlik kamerasında

6 saat önce

ADANA'da, tartıştığı apartman görevlisi Rıdvan Uçar'ı (31), tabancayla ateş ederek yaralayan Caner Şahin (31), tutuklandı.

Silahlı kavga güvenlik kamerasında, System.String[]

ADANA'da, tartıştığı apartman görevlisi Rıdvan Uçar'ı (31), tabancayla ateş ederek yaralayan Caner Şahin (31), tutuklandı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, daire sakinlerinden Caner Şahin, apartman görevlisi Rıdvan Uçar ile  tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine Caner, Şahin'e tabancayla ateş etti. Yaralanan Uçar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Caner Şahin'i gözaltına aldı.


Caner Şahin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:08 Kaynak: DHA
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