Silahlı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika
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Silahlı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi

01.04.2022 12:25
Silahlı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da iki grup arasında silahlı kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Adıyaman Valiliği yan kısmında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Şahısların üzerinde silah olduğunu zanneden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerine gelerek kavga eden şahıslara müdahalede bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde her hangi bir silaha rastlanılmadı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda davacı ve şikayetçinin olmaması üzerine şahıslar olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Silahlı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi

YORUMLAR
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Cinayet zanlısı teslim oldu Cinayet zanlısı teslim oldu Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı Yan bakma kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Adıyaman, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı kavga ihbarı polisi harekete geçirdi - Son Dakika


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