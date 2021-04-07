Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama - Son Dakika

Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama

07.04.2021 11:40
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama, System.String[]

GAZİANTEPte 'silahlı kavga' ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve 6-10 Nisan Polis Haftası nedeniyle kuaför Erhan Kaya ve çalışanları tarafından konfeti, pasta ve alkışlarla karşılandı.

GAZİANTEPte 'silahlı kavga' ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve 6-10 Nisan Polis Haftası nedeniyle kuaför Erhan Kaya ve çalışanları tarafından konfeti, pasta ve alkışlarla karşılandı. Polis ekipleri, karşılaştıkları sürpriz karşısında mutluluk yaşadı.

Yeditepe Mahallesi'nde kadın kuaförü olan Erhan Kaya, Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz yaptı. Kaya, daha önce görüştüğü karakol amirini telefonuyla arayarak iş yerinin adresini verdi, silahlı kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Durumdan haberdar olan amir, polis memurlarına silahlı kavga olduğunu söyleyip adrese 4 ekip yönlendirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, iş yerine gelince, konfeti, ve pastalı sürpriz ile karşılaştı. Sürpriz karşısında mutlu olan ve şaşkına dönen polis memurları, Erhan Kaya ve çalışanlarına teşekkür etti. Kendileri için hazırlanan pastayı üfleyen ekibin komiseri, emniyet telsizinden, "Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kuaför esnafımız Polis Haftası dolayısıyla bizlere bir sürpriz yapmış. Burada herhangi bir olumsuzluk yok" diye anons yaptı.

'YÜZLERİ GÜLSÜN DİYE BÖYLE BİR ŞEY YAPTIK'Kuaför Erhan Kaya, polislerin vatandaşlar için her koşulda çalıştığını ifade ederek, onların gününde farkındalık oluşturmak adına böyle bir şey yaptıklarını söyledi. Polislerin özellikle pandemi ile birlikte hem güvenlik hem de sağlık için çalıştıklarını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Bir farklılık yapmak istedik. Polislerimiz bizim için çok kıymetliler. Tüm polis teşkilatımız gece gündüz demeden memleketin dört bir köşesinde sırf milletimizin huzuru ve refahı için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Özellikle son dönemde, yani pandemi sürecinde artık sağlığımızı da düşünmeye başladılar. Bizler de bir farkındalık olsun, yüzleri bir nebze de olsa gülsün diye bir şeyler yapmak istedik. Çok da memnun kaldılar. Sosyal mesafeye de dikkat ederek polislerimizin haftasını kutladık. Direkt 155'e bir ihbarda bulunmak istemedik. İhbar hattını meşgul etmek doğru olmazdı. O yüzden biz de tanıdık bir komiserimizden rica ettik. Kendisi sağ olsun bir yönlendirme yaptı. Biz komiseri arayıp ihbarda bulunuyormuş gibi iş yerimizin adresini verip silahlı kavga olduğunu söyledik. O da sağ olsun polis arkadaşları yönlendirmiş. Bu kadar beklemiyorduk, baya kalabalık geldiler. Geldiklerinde kendilerini böyle bir sürpriz ile karşıladık. Polislerimiz kendileri için hazırladığımız pastayı ve kutlamayı görünce çok şaşırdılar, çok mutlu oldular. İyi ki varlar."


Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama
Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama

Erhan Kaya, Kuaför, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz kutlama - Son Dakika


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