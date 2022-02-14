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Silahlı kavga olayı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Silahlı kavga olayı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

14.02.2022 14:30
Silahlı kavga olayı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Eskişehir'de iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavga olayı ile ilgili gözaltına alanın 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Eskişehir'de iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavga olayı ile ilgili gözaltına alanın 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay geçtiğimiz gün Alpu'nun Merkezkaracaören Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahların kullanılması sonucu 4 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu olayla ilgili Ahmet K.(23), Halil Ç.(23) ve Mehmet Ş.(31) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Mehmet Ş., savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken, Ahmet K. ve Halil Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay sonrası yaralanarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Uğur K. ve Melih K. ile Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fatih Ş.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Karın bölgesinden 3 mermi ile yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Emrullah Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Jandarma, kavga, Alpu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı kavga olayı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı kavga olayı şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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