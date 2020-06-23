Silahlı kavga olayına karışan 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da, bir kişinin bacağından silahla vurulduğu kavgada 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda Bahçecik Mahallesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı silahlı kavga yaşanmış ve F.B., isimli bir kişi bacağına isabet eden mermiden dolayı yaralanmıştı. F.B., isimli kişi hastaneye kaldırılırken silahlı kavga olayına karışan şahıs ise olay yerinden kaçmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavga olayına karışan G.H., isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan G.H., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri kavgaya olayına karışan diğer 2 şahsın da yakalanması için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN