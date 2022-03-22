Silahlı kavga ölüm ile bitti - Son Dakika

Balıkesir'de bir otel işletmecisi ile müşterisi arasında çıkan gürültü kavgasında silah ile yaralanan otel işletmecisi Barış Kıvrak, kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Edremit ilçesine bağlı Akçay Sarıkız Mahallesi'nde Leman Akpınar Caddesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşti. Otel müşterisi Ü.Ç. ile otel işletmecisi Barış Kıvrak arasında gürültü çıkarma nedeniyle bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. Ü.Ç. tabancası ile Barış Kıvrak'ı sırtından yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Ü.Ç. daha sona Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sarıkız Mahallesi Fatih Caddesi 336. Sokak'ta göğüs, karın ve kolundan bıçakla yaralanmış bir şekilde yakaladı. Olay ile ilgili yapılan çalışmada bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 adet bıçak ve olay yerinde üç adet boş kovan ele geçirildi. Ü.Ç. ve Barış Kıvrak hastaneye kaldırıldı. Ü.Ç.'nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, durumu ağır olan Barış Kıvrak ise Edremit Devlet Hastanesi'nden Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kıvrak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Olay ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığında soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR