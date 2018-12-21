Silahlı Kavga Sırasında Yoldan Geçen Kişi Yaralandı
6 saat önce
Malatya'da silahlı kavga esnasında yoldan geçen bir kişi, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.
Malatya
'da silahlı kavga
esnasında yoldan geçen bir kişi, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hanımınçiftliği
Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen E.D. ile T.P. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda E.D, yanında bulunan av tüfeğiyle ile ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, yoldan geçen ve olayla ilgisi bulunmayan Ferdi Toğ'a (25) isabet etti.
Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen yaralı, 112 Acil Servis
ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaçan şüpheli E.D ise Malatya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:05 Kaynak: AA
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