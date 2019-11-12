Son Dakika Haberleri: Silahlı kavga şüphelisi polise ateş açıp kaçarken yakalandı - ESKİŞEHİR
Son Dakika Güncel Silahlı kavga şüphelisi polise ateş açıp kaçarken yakalandı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Silahlı kavga şüphelisi polise ateş açıp kaçarken yakalandı - ESKİŞEHİR

6 saat önce

Eskişehir'de, silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan ve olaya müdahale eden polislere de ateş açan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Eskişehir'de, silahlı kavgada bir kişiyi yaralayan ve olaya müdahale eden polislere de ateş açan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi Başkan Sokak'taki bir pasajda Kudret K. (43) ile Hamza Ş. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kudret K, üzerindeki tabancayla Hamza Ş'ye 4 el ateş edip kaçtı.

Bu sırada olay yerinin yakınlarında bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi, zanlıyı takibe aldı. Kovalamaca sırasında, çevreye rastgele ateş ettikten sonra kendisini kovalayan sivil bir polis memurunu da hedef alan zanlının silahından çıkan mermi, polisin pantolonundaki cep telefonuna isabet etti.

Kovalamacanın ardından yakalanan Kudret K, emniyete götürüldü.

Bacağından ve kalçasından yaralanan Hamza Ş. ise 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Silahlı kavga şüphelisi polise ateş açıp kaçarken yakalandı - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Mahallesi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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