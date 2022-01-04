Üye Girişi
Silahlı kavga zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Silahlı kavga zanlısı adliyeye sevk edildi

04.01.2022 22:17
Silahlı kavga zanlısı adliyeye sevk edildi

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Mehmet Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kadıköy'de iki grup arasında çıkan ve Ziya Bandırmalıoğlu ile Şahin Aslan'ın öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan Mehmet Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fenerbahçe Mahallesi'nde 20 Aralık akşamı çıkan silahlı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda yaralanan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ç.'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüpheli Mehmet Ç. ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Mehmet Ç.'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Mehmet Ç. hakimlikteki sorgusunda, olay günü söz konusu restoranda olduğunu belirterek, "Dosyada adı geçen Fuat Ç. ve Ayhan Ç. uzaktan akrabam olur. Ben restoranda ayrı masada oturuyordum. Onlar Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan ile birlikte konuşuyorlardı. Konuşma sırasında benim yan masadan gördüğüm Ziya Bandırmalıoğlu silahını çıkarıp Fuat Ç.'nin başına dayadı. Müdahale etmek istedim. Aynı zamanda Fuat Ç. de yapma dedi. Ancak bu kişiler ateş etmeye başladı. Ben de ölümcül olmayacak şekilde tabancamla ayaklarına ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimizi hatırlamıyorum. Görüntülerde gösterilen kişi benim. Amacımız saldırı altında canımızı kurtarmaktı." şeklinde beyanda bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak geçmiş dönemlerde adliyeye çıkarılan 7 kişiden 3'ü tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi uygulanmıştı. Diğer 3 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Olayda yaralanan A.Ç.'nin ise tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Kadıköy'de 20 Aralık akşamı bir restoranda yaşanan silahlı kavgada Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan hayatını kaybederken, "Çakıroğulları" olarak bilinen gruptan 4 kişi yaralanmıştı.

YORUMLAR
500

Ziya Bandırmalıoğlu, Şahin Aslan, Kadıköy, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavga zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


CHP'nin "20 Aralık araştırılsın" önergesi reddedildi CHP'nin "20 Aralık araştırılsın" önergesi reddedildi         
22:22
How I Met Your Mother dizisinin, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü How I Met Your Mother dizisinin, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü         
22:06
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
22:19 Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı
22:05 How I Met Your Mother dizisinin, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü
21:27 Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu
21:00 Ahmet dede evinde ölü bulundu
20:24 Park yeri nedeniyle çıkan tartışmada emekli astsubay komşusunu öldürdü
20:17 EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil
20:13 Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
19:39 Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi
19:24 ÖTV artışı sonrası zamlar peş peşe geldi!
19:01 Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'ya sert sözler: Ciddiye almam
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 22:25:22. #1.12#
SON DAKİKA: Silahlı kavga zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement