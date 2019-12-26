Son Dakika › Güncel › Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
6 saat önce
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Son Dakika Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor