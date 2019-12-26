Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

6 saat önce

Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor
Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor

Son Dakika Haberleri
06:03 Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - 2 - Son Dakika
06:01 Ankara kanal istanbul animasyonu - Son Dakika
06:01 Evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, hastanede öldü - 2 - Son Dakika
05:48 Orta Afrika Cumhuriyeti'nde milis-esnaf çatışmasında ölü sayısı 35'e yükseldi - Son Dakika
05:18 Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 06:27:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]