Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 34 yaşındaki Faruk Tunç'un ölümüne ve 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.



Olay, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Faruk Tunç ve S.Ş. isimli iki arkadaş ile K.Ö. isimli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıkmış, yaşanan tartışmanın büyümesinin ardından şüpheli yanında bulundurduğu silah ile ateş ederek iki arkadaşı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Faruk Tunç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, polis ekipleri olay sonrası kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda şüpheli K.Ö. saklandığı yerde yakalandı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıs sorgusu esnasında verdiği ifadede olayı kabul etti. Olayın faili K.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA