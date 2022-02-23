Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı ve eşi yakalandı - Son Dakika
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Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı ve eşi yakalandı

23.02.2022 15:58

Muğla'nın Ula ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ve eşi, adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ve eşi, adliyeye sevk edildi.

Akyaka Mahallesi'nde dün gece yaşanan silahlı kavganın ardından kaçan zanlıların yakalanması için jandarma ekipleri özel bir ekip oluşturdu.

Soruşturma kapsamında bölgede çalışma başlatan ekipler, güzergahlardaki denetimlerini artırarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalışmada, şüpheli B.H. ve eşi F.H'nin kavganın ardından araçla Akyaka Mahallesi'ndeki mezarlığa geldikleri, buraya olayda kullanılan tabancayı attıktan sonra Menteşe ilçesi Çakmak Mahallesi mevkisinde de aracı sakladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, Denizli'ye gitmek için bölgeye çağırdıkları taksiyle Muğla merkeze geldiği, burada araç değiştirdiği tespit edildi.

Zanlı ve eşi, kaçmaya çalıştıkları ikinci araçla Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesine getirildi.

Öte yandan olay anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, Akyaka Mahallesi'nde bir restoran önünde başlayan kavganın kısa sürede büyümesi ve zanlı ile yaralanan kişilerin kavga ettiği anlar yer alıyor.

Olay

Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.H. (39) ile Özcan Emreoğlu (44) ve A.E. (42) Akyaka Mahallesi'ndeki bir restoran önünde karşılaşmış, B.H'nin silahla ateş ettiği Özcan Emreoğlu ve A.E. ile kurşun isabet eden restoran çalışanı Z.Ç. (53) yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Özcan Emreoğlu hayatını kaybetmişti.

Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı ve eşi yakalandı
Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı ve eşi yakalandı
Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı ve eşi yakalandı

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Tragger, Akyaka, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı ve eşi yakalandı - Son Dakika


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