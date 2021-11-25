Trabzon'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Trabzon'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Kemerkaya Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi'nde bir iş merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K. (19), tabancayla karşı tarafa ateş açtı. Kavgada D.B. ve R.Y. silahla yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Birinin kalçasına ve diğerinin bacağına kurşun isabet eden yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, olay yerine gelerek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan zanlıyı yaptıkları çalışma sonucu yakaladı, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi.