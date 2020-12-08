Silahlı kavgada ağır yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında yaşanan arazi kavgasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı kırsal Özgören Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet D., Fevzi D., İbrahim D., Mahmut D., Halil D. ve İsmail D. yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fevzi Doğan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA