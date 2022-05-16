Silahlı kavgada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silahlı kavgada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti

16.05.2022 23:17
Silahlı kavgada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti

İZMİR'in Tire ilçesinde tartıştığı Ethem Ö. tarafından av tüfeğiyle vurulan Turgay Yuvalı (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Tire ilçesinde tartıştığı Ethem Ö. tarafından av tüfeğiyle vurulan Turgay Yuvalı (40), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Tire ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ethem Ö. (60) ve Turgay Yuvalı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ethem Ö., av tüfeği ile Turgay Yuvalı'ya ateş etti. Olayda ağır yaralanan Yuvalı, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Turgay Yuvalı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yuvalı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli Ethem Ö. ise jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalandı.


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İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika


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