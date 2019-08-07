Son Dakika Haberleri: Silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı (2)
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Silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı (2)

50 dakika önce

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDADiyarbakır'da tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Özçelik ile oğulları Hakkı ve Ramazan Özçelik'in vurulma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı (2), System.String[]

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Diyarbakır'da tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Özçelik ile oğulları Hakkı ve Ramazan Özçelik'in vurulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bekleyen grubun yanına gelen Mehmet Özçelik tartışmaya başladıktan sonra diğer gruptan biri önce havaya, ardından baba ve oğullarına ateş açtığı yer alıyor.


Ramazan Özçelik, Mehmet Özçelik, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:16 Kaynak: DHA
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