Silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı (2)

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diyarbakır'da tartıştıkları grubun silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Özçelik ile oğulları Hakkı ve Ramazan Özçelik'in vurulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta bekleyen grubun yanına gelen Mehmet Özçelik tartışmaya başladıktan sonra diğer gruptan biri önce havaya, ardından baba ve oğullarına ateş açtığı yer alıyor.