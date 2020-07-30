Silahlı kavgada bayram alışverişi yapan kişi yaralandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Mehmet Tekdemir (70), bayram alışverişi yaptığı sırada otopark işletmecisi ile müşterisi arasında çıkan silahlı kavgada kurşunun isabet etmesiyle yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Ergani ilçe merkezindeki Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Otopark işletmecisi ile bir müşterisi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. İkilinin yakınlarının tartışmaya dahil olmasıyla olay kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla ateş açılması sonucu kurşun, bu sırada bayram alışverişi yapan Mehmet Tekdemir'e isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.