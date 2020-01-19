Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

6 saat önce

Isparta'da bir kişi silahlı kavga sonucu yaralandı.

Isparta'da bir kişi silahlı kavga sonucu yaralandı.

Isparta Oto Galericiler Sitesi'nde Hasan S. (46) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan S. tabancayla vuruldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Hasan S, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Isparta, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:00 Kaynak: AA
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