Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

6 saat önce

Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı.

Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi ayağından yaralandı.

Rüstem Paşa Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda Barış Durmaz (18) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancayla ateş edilmesi sonucu ayağından yaralanan Durmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Şehit Fethi Sekin Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Durmaz'ın yaralandıktan sonra olay yerinden kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da bir genç araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu
Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 23:24:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]