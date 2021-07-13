Bitlis'te silahlı kavgada bir kişi yeğenini öldürdü, kardeşi ile diğer yeğenini yaraladı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otogarda çıkan silahlı kavgada bir kişi yeğenini öldürdü, kardeşi ile diğer yeğenini yaraladı.

İlçenin Çıtak köyünden gelen C.P. Şenova Mahallesi'ndeki otogarda karşılaştığı kardeşi C.P. ve oğulları H.P. ve M.P. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine otogara güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananlardan H.P. kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı, C.P. ile M.P ise Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden yaralı olarak kaçtığı öğrenilen C.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.