Son Dakika Haberleri: Silahlı kavgada eniştesi ve yeğeni öldürüp intihar etti
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Silahlı kavgada eniştesi ve yeğeni öldürüp intihar etti

52 dakika önce

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde Çetin Yıldız (35), tartıştığı eniştesi Müslüm Güneş (55) ile oğlu Engin Güneş'i (31) öldürüp, intihar etti.

Silahlı kavgada eniştesi ve yeğeni öldürüp intihar etti, System.String[]
TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde Çetin Yıldız (35), tartıştığı eniştesi Müslüm Güneş (55) ile oğlu Engin Güneş'i (31) öldürüp, intihar etti. Olay sırasında iki tarafın bir akrabası da yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Hozat ilçesinde meydana geldi. Kavuktepe köyüne bağlı Karaçavuş mezrasında Çetin Yıldız ile eniştesi Müslüm Güneş arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Çetin Yıldız, kavga sırasında av tüfeğiyle ateş ederek eniştesi Müslüm ile oğlu Engin Güneş'i öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Kavgayı ayırmaya çalışan ve iki tarafın akrabası olduğu öğrenilen Şirin Güneş ise ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenini otopsi için hastane morguna kaldırırken, ağır yaralanan Şirin Güneş, Hozat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma mezrada tarafların yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.



Engin Güneş, Hozat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:37 Kaynak: DHA
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