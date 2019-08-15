Silahlı kavgada eniştesi ve yeğeni öldürüp intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Hozat ilçesinde meydana geldi. Kavuktepe köyüne bağlı Karaçavuş mezrasında Çetin Yıldız ile eniştesi Müslüm Güneş arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı kavgaya dönüştü. Çetin Yıldız, kavga sırasında av tüfeğiyle ateş ederek eniştesi Müslüm ile oğlu Engin Güneş'i öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Kavgayı ayırmaya çalışan ve iki tarafın akrabası olduğu öğrenilen Şirin Güneş ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenini otopsi için hastane morguna kaldırırken, ağır yaralanan Şirin Güneş, Hozat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma mezrada tarafların yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.