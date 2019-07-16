Son Dakika Haberleri: Silahlı kavgada hayatını kaybeden baba-oğul defnedildi
Son Dakika Güncel Haber

Silahlı kavgada hayatını kaybeden baba-oğul defnedildi

11 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden baba-oğul defnedildi, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi toprağa verildi.
Safranbolu Devlet Hastanesi morgundan alınan Recep ve oğlu Cüneyt Uysal'ın cenazeleri, Safranbolu İzzet Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenaze törenine, Recep ve Cüneyt Uysal'ın yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk ve vatandaşlar katıldı.
Baba ve oğlunun cenazesi, kılınan namazın ardından Sine köyü Müstekler Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
İlçeye bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde Hasan Kılıç ile Recep Uysal (70) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) arasında önceki gün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda başından baltayla yaralanan Kılıç, yanında taşıdığı tabancayla baba ve oğluna ateş etmişti. Baba ve oğlu, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Ağır yaralanan Kılıç ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
Safranbolu, Karabük, Uysal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üsteğmen oğlunu FETÖ'den kurtarmak isteyen baba, kapıya gelen FETÖ'cü imamı dövdü Öğretmen baba hemşire kızını boğarak öldürdü ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:12:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı kavgada hayatını kaybeden baba-oğul defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]