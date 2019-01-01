Son Dakika Haberleri: Silahlı Kavgada Kan Aktı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Silahlı Kavgada Kan Aktı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Silahlı Kavgada Kan Aktı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple Turgut Temelli Caddesi üzerinde bir çay ocağında başlayan ve Cirikpınar Mahallesi Çekemler sokakta devam eden silah ve bıçaklarında kullanıldığı kavgada F.T. (38) ile N.K. (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olaya karıştığı belirlenen şüpheli S.Ö. olay yerinden kaçarak izini kayıp ettirdi. Silahla açılan ateş ve bıçak darbeleri soncunda yaralanarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Fethi Aksoy (38) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayın gerçekleştiği Çekemler sokakta bir adet tüfek bulurken olaya karıştığı iddia edilen S.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
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