Silahlı kavgada masum kadını öldüren 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın, kavga eden tarafların silahından çıkan mermiyle hayatını kaybetti. Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlının yakalandığı adreste adeta cephane çıktı.



Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, motosikletle ilerleyen A.C.E. ile A.Ö., iddiaya göre daha önceden aralarında husumet olan B.Ş. (24) ile karşılaştı. Motosikletin arkasında bulunan A.Ö. tabancayla B.Ş.'nin ayaklarına doğru ateş açtı. Olay anında yaralanan B.Ş., yanında bulunan av tüfeğiyle karşılık verdi. Olayda seken mermi tesadüfen Zafer Caddesi üzerinde park halinde bulunan 33 AEK 918 plakalı aracın arka koltuğunda oturan Sevilay Alkaç (55) isimli kadının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan Sevilay Alkaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayağından yaralanan B.Ş.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.



Olaydan sonra çalışma yapan polis, gece 01.00 sıralarında şüphelilerin saklandığı adrese baskın yaptı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir tır garajında saklanan A.C.E. ile A.Ö.'yü yakaladı. Olayda kullanılan plakasız motosiklet ile birlikte 3 adet silah şarjörü ve toplamda 22 adet dolu 9 mm tabanca mermisi, 41 adet dolu 9'lu 'şavrotin' diye tabir edilen tüfek fişeği, 65 adet dolu 7.65 tabanca mermisi, olayda kullanılan 14'lü tabanca ve 3 adet tüfek ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.C.E. ile A.Ö.'nün sorgulaması devam ediyor. - MERSİN