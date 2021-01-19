Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti - Son Dakika

Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti

Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti
Son Güncelleme: 19.01.2021 10:15

ÇORUM'da iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nun pencere camına isabet etti.

ÇORUM'da iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nun pencere camına isabet etti. Polis, silahı ateşleyen kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kimliği belirsiz 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nun pencere camına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavganın yaşandığı bölgede ve okulda inceleme yapan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahlı kavgada okulun camına kurşun isabet etti - Son Dakika
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