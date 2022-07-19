Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu'nun kuzeni son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu'nun kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

19.07.2022 17:22

Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu'nun kuzeni son yolculuğuna uğurlandı Trabzon'un Of ilçesinde dün yaşanan tartışma sonrasında silahla vurularak öldürülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu'nun kuzeni son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde dün yaşanan tartışma sonrasında silahla vurularak öldürülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Of ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde Fatih Ulusoy ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında daha önce mahkemelik de oldukları 'balıkçı damı' meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Fatih Ulusoy Dönmez'in kendisine tokat atması üzerine sinirlenerek silahını alıp gelip arkasından 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralı olarak kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan Fatih Ulusoy bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Sefa Dönmez için ise Of ilçe merkezindeki Çarşıbaşı Camii'nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, yakınları ile partililer katıldı. Cenaze namazı sonrasında Dönmez'in cenazesi Kiraz mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu'nun kuzeni son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı kavgada öldürülen Bakan Soylu'nun kuzeni son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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