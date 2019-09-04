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Silahlı kavgada ölen 2 çocuk annesi kadın gözyaşlarıyla defnedildi

13 dakika önce

Silahlı kavgada ölen 2 çocuk annesi kadın gözyaşlarıyla defnedildi Sinop'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralıSİNOP - Sinop'ta meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Silahlı kavgada ölen 2 çocuk annesi kadın gözyaşlarıyla defnedildi

Sinop'ta iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 6 yaralı

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 00: 00 sıralarında Aşıklar Caddesi'nde meydana geldi. İki taraf arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucu G.K, Ş.S.Ş, E.A., B.Ö., T.S., F.C.Ş. ve G.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülşah Karaduman'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


"Gözyaşları arasında toprağa verildi"

Sinop'ta silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sinop'un Aşıklar Caddesi'nde dün gece iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucu Gülşah Karaduman (32), Ş.S.Ş, E.A., B.Ö., T.S. ve F.C.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Gülşah Karaduman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk annesi Gülşah Karaduman'ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dibekli köyünde yüzlerce kişi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de katıldı.

Sinop, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:15 Kaynak: İHA
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