Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı

21.05.2022 14:46

Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı.

Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı. Olaya karışan 7 şahıs polis ekipleri tarafından 2 tabancayla beraber yakalandı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gölcük ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Osman Akyol (36), eşi Hanife Akyol ve kardeşi Ömer Akyol silahla vurularak yaralandı. Diğer gruptan olduğu öğrenilen İsmail S. ise bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan kişiler kanlar içinde kalırken, sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman Akyol dün hayatını kaybetti, diğer yaralıların tedavisi ise hala devam ediyor.

Çalışma başlatan polis ekipleri olaya karışan Ö.Y., S.Y., İ.Y., İ.K., Ö.Y., G.Y. ve S.D. isimli 7 şüpheliyi 2 tabancayla birlikte yakaladı.

Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı

YORUMLAR
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Sokak ortasında taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı: 1 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı: 1 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti Sokak ortasında bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında çatışmışlardı, 7 kişi kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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