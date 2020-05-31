Silahlı kavgada seken kurşunla hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada aracında otururken seken kurşunla hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.
Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan silahlı kavgada, seken kurşunla park halindeki otomobilde göğsünden vurularak yaşamını yitiren Sevilay Alkaç'ın (55) cenazesi Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.
Tarsus Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk annesi Alkaç, toprağa verildi.
Olay
Anıt Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ne motosikletle gelen B.U. ile A.C.E'nin tabancayla ateş açması sonucu ayağından yaralanan B.Ş'nin av tüfeğiyle karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı.
Park halindeki aracında oturan Sevilay Alkaç, göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Polis ekiplerince 3 zanlı gözaltına alınmıştı.