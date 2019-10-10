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Silahlı kavgada sırtından vurulan çocuk yaralandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

Silahlı kavgada sırtından vurulan çocuk yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi 602 Sokak'ta bulunan araç kiralama şirketinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş açılması sonucu iş yerinin önünde bulunan Alihan Şekerli (14) sırtına isabet eden kurşunla yaralandı.

112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgada elinden yaralanan iş yeri sahibi Coşkun Ş, hastanede tedaviye alındı.

Kavga sonrası kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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