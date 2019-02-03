Son Dakika Haberleri: Silahlı Kavgada Vuruldu, Hastane Yolunda Öldü

Silahlı Kavgada Vuruldu, Hastane Yolunda Öldü

1 saat önce

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Silahlı Kavgada Vuruldu, Hastane Yolunda Öldü, System.String[]
İZMİR'in Kiraz ilçesinde, iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada tabancayla göğsünden vurularak, ağır yaralanan Osman Demir (35), ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Kiraz'daki içkili mekanların bulunduğu  Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla göğsünden vurulan Osman Demir, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Osman Demir, sağlık görevlilerince ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışıp, kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:28 Kaynak: DHA

Osman Demir, İzmir, Kiraz, Güncel
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