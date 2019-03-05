Son Dakika Haberleri: Silahlı Kavgada Yanlışlıkla Kardeşini Vurdu

Silahlı Kavgada Yanlışlıkla Kardeşini Vurdu

24 dakika önce

Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada bir kişi, yanlışlıkla kardeşini başından yaraladı.

Silahlı Kavgada Yanlışlıkla Kardeşini Vurdu, System.String[]
Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada bir kişi, yanlışlıkla kardeşini başından yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan Sümerpark'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup parkta karşılaştı. Yaşanan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, silahını çeken bir kişi, yanlışlıkla kardeşi olan Hogır O.'yu (26) başından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hogır O., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırıldı.

Hogır O.'nun hayati tehlikesi devam ederken, kavgada 5 kişinin de çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Polis olaya karışan zanlıların yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, 3. Sayfa
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