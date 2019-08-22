Son Dakika Haberleri: Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi adliyede
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Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi adliyede

7 dakika önce

Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavilerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi adliyede, System.String[]

Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavilerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavgada taraflar karşılıklı birbirlerine ateş açtı. Olayda, İ.A.B.(25), O.K.(31) ve E.S.(40) birbirlerini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden büfeci O.K. tedavi altındayken gözaltı kararı verilirken tedavileri tamamlanan büfe çalışanı İ.A.B. ile karşı taraftan olan E.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan E.S. ile İ.A.B. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Yeni Mahalle, Atakent, Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:23 Kaynak: İHA
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