Silahlı kavgada yaralanan genç, 5 gün sonra öldü
İZMİR'in Konak ilçesinde, 5 gün önce çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Ahmet Ayboğa (27) tedaviye alındığı hastanede bugün hayatını kaybetti.
İZMİR'in Konak ilçesinde, 5 gün önce çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Ahmet Ayboğa (27) tedaviye alındığı hastanede bugün hayatını kaybetti.
Olay, cuma günü Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ayboğa ile M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerin ardından 2 yaralı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayboğa, yapılan müdahalelere rağmen olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. M.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:51 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Silahlı kavgada yaralanan genç, 5 gün sonra öldü - Son Dakika
Son Dakika 19:24 Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:43 Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu 18:10 Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor 17:11 Logosunu değiştiren Glasgow Rangers'tan Celtic'e: Glasgow mavidir 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 08:17 Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar