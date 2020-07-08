Silahlı kavgada yaralanan genç, 5 gün sonra öldü - Son Dakika

Silahlı kavgada yaralanan genç, 5 gün sonra öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, 5 gün önce çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Ahmet Ayboğa (27) tedaviye alındığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 5 gün önce çıkan silahlı kavgada vurularak yaralanan Ahmet Ayboğa (27) tedaviye alındığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

Olay, cuma günü Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ayboğa ile M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerin ardından 2 yaralı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayboğa, yapılan müdahalelere rağmen olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetti. M.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Anafartalar Mahallesi, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 19:51 Kaynak: DHA

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