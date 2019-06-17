Son Dakika Haberleri: Silahlı kavgada yaralandı, kurşun isabet eden aracıyla hastaneye gitti
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Silahlı kavgada yaralandı, kurşun isabet eden aracıyla hastaneye gitti

13 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Silahlı kavgada yaralandı, kurşun isabet eden aracıyla hastaneye gitti, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. 
Olay, saat 01.00 sıralarında Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir büfe önünden alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı olayda Hakan Y. (35) bacağından yaralandı. Hakan Y., kurşunların ön camı ve kaputuna isabet ettiği 09 RB 544 plakalı otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlatırken, silahlı kavgaya karıştıkları belirtilen M. D. ve İ. G. gözaltına alındı. 
Hakan Y., gittiği özel hastenede tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:00 Kaynak: DHA
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