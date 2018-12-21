Son Dakika Haberleri: Silahlı Kavgada, Yoldan Geçen Kişi Vuruldu

Silahlı Kavgada, Yoldan Geçen Kişi Vuruldu

6 saat önce

MALATYA'da, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, E.D.'nin av tüfeği ile açtığı ateş sonucu yoldan geçen Ferdi Toğ (25) yaraladı.

Silahlı Kavgada, Yoldan Geçen Kişi Vuruldu, System.String[]
MALATYA'da, iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, E.D.'nin av tüfeği ile açtığı ateş sonucu yoldan geçen Ferdi Toğ (25) yaraladı. 

Olay, akşam saatlerinde Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen E.D. ile T.P. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D., yanındaki av tüfeğiyle ateş  açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen Ferdi Toğ'a isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Toğ, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Toğ'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan E.D. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:40 Kaynak: DHA

Hanımınçiftliği, Malatya, 3. Sayfa
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