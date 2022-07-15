SİLAHLI KAVGADA, YOLDAN GEÇEN KİŞİ VURULDU: 3 GÖZALTI

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen A.E. (57), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliye mahalleli tepki gösterdi.

Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yoldan geçen A.E., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı, 2 iş yerine de kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak önlem aldı. Yaralı A.E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan tespit etti. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, bir binanın çatısında şüphelilere ait olduğu belirlenen 5 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Tabanca ve mermiler, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri tarafından zırhlı araca bindirilen şüphelilere mahalleli tepki gösterdi. Yaralı A.E.?nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.