Silahlı kavgada yoldan geçen kişinin vurularak ölmesiyle ilgili 2 kardeş yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dün silahlı kavga sırasında yoldan geçen birinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.K. (42) ve kardeşi T.K'nin (26), olay günü aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen amca çocukları O.T. (37) ile tartıştıklarını tespit etti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. ve kardeşi T.K'nin tabancayla O.T'ye ateş ettiği, bu sırada bir merminin işe gitmek için yoldan geçen Ali Kutlu'ya (60) isabet ettiğini belirleyen polis, iki kardeşi yakaladı.

Gözaltına alınan T.K. ile T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Galip Yaldız Caddesi'nde, husumetli kişiler arasında silahlı kavga yaşanmış, bu sırada yoldan geçerken vücuduna isabet eden mermiyle yaralanan Ali Kutlu, olay yerinde yaşamını yitirmişti.