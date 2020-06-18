Silahlı kavgada yoldan geçen kişinin vurularak ölmesiyle ilgili 2 kardeş tutuklandı - Son Dakika

Silahlı kavgada yoldan geçen kişinin vurularak ölmesiyle ilgili 2 kardeş tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dün silahlı kavga sırasında yoldan geçen birinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, dün silahlı kavga sırasında yoldan geçen birinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.K. (42) ve kardeşi T.K'nin (26), olay günü aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen amca çocukları O.T. (37) ile tartıştıklarını tespit etti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. ve kardeşi T.K'nin tabancayla O.T'ye ateş ettiğini, bu sırada bir merminin, işe gitmek için yoldan geçen Ali Kutlu'ya (60) isabet edip ölümüne yol açtığını belirleyen polis, 2 kardeşi yakaladı.

Gözaltına alınan T.K. ile T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ali Galip Yaldız Caddesi'nde, husumetli kişiler arasında silahlı kavga yaşanmış, bu sırada yoldan geçerken vücuduna isabet eden mermiyle yaralanan Ali Kutlu, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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