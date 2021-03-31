Kurtuluş Caddesi'nde dün iki grup arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan mermi o sırada yoldan geçen Abdülşeker Süvarioğulları'na (53) isabet etmişti.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlılar D.T. ve B.T'yi İstanbul 'da yakaladı. Şüpheliler Kapaklı'ya getirildi.

Son Dakika › Güncel › Silahlı kavgada yoldan geçen kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Esnaf için kira, gelir ve ciro kaybı desteğine başvuru süresi uzatıldı

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