Son dakika haber... Silahlı kavgaya dönüşen tartışma cinayetle bitti - Son Dakika
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Son dakika haber... Silahlı kavgaya dönüşen tartışma cinayetle bitti

19.10.2022 12:05

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Silahlı kavgaya dönüşen tartışma cinayetle bitti Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde iki grup arasında çıkan silahlı sopalı kavgada ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Silahlı kavgaya dönüşen tartışma cinayetle bitti

ANTALYA - Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde iki grup arasında çıkan silahlı sopalı kavgada ağır yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 16 Ekim Pazar sabahında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, önceden husumetli olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede sopa ve silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada Tayfun Dinç (32), sol koltuk altından merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, evli ve 1 çocuk babası olan Dinç'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Dinç, yapılan tüm müdahalelere karşın dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Dinç'in cenazesini, yakınları tarafından alındı. Cenazenin Konyaaltı ilçesi Sarısu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Silahlı kavgaya dönüşen tartışma cinayetle bitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Silahlı kavgaya dönüşen tartışma cinayetle bitti - Son Dakika
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