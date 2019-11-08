Silahlı kavgaya karışan 10 şüpheli tutuklandı

Olayın ardından çalışma başlatan Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat D, Mehmet D, Adem D, İsmet M, Muhammet O, Fuat B, Fırat H, Hazar M, Osman Ö ve Güven Y. gözaltına alındı.

Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığına sığınan ve yaralanan Bülent M, daha sonra Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda Bülent M'yi darp eden şüpheliler, aracıyla kaçmaya çalıştığı sırada silahla minibüse ateş etti.

İlçenin Ağa Çeşmesi mevkisinde önceki gün, bir grup aralarında husumet bulunan Bülent M. ile karşılaştı.

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