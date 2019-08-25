Son Dakika Haberleri: Silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, silahlı kavgaya müdahalede bulunan bekçi ile bir kişinin yaralandığı olayda, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, silahlı kavgaya müdahalede bulunan bekçi ile bir kişinin yaralandığı olayda, kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün Eşref Bitlis Caddesi'nde E.K.(39), alacak verecek nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen eski ortağı C.G'nin (27) iş yerine ateş açtı.

İş yerinde bulunan C.G. ile kardeşi F.G'nin (19) karşılık verdiği olayda, duruma müdahale ederek havaya uyarı ateşi açan bir bekçi ile C.G'nin kardeşi M.G. yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, E.K, C.G. ve F.G'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, Bitlis, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi
Kaya Çilingiroğlu, tepki çeken "kalça" tweetini yayından kaldırdı İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde bir alanın etkilendiğini açıkladı Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehit olan askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 15:46:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]