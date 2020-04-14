Silahlı kavgaya karışan kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Rızaiye Mahallesi Borat sokakta iki grup arasında çıkan kavgada silahın ateş alması sonucu olayla ilgisi olmayan 69 yaşındaki Ş.B'nin ölmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, silahı ateşleyen şüpheli İ.K ve ona yardımcı olan F.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K serbest kalırken İ.K kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.