Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Geçtiğimiz gün düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupasının 1'inci Ayak Bodrum Rallisinin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi. Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ile yanındakiler, komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı.

KUCAĞINDAKİ İSİM TANIDIK ÇIKTI

Yumruklu kavgaya karışan oyuncuyu sakinleştirmeye çalışan kadının ise kim olduğu merak konusu oldu. Kavga sonrası oyuncu Mustafa Üstündağ'ın araç içerisinde kucağında oturan kız arkadaşının kimliği de belli oldu.

Aracın ön koltuğunda oturan Üstündağ'ı camı kapatması için zorlayan genç kadının bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasına katılan Yağmur Koçak olduğu ortaya çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı. Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Üstündağ'ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.

Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı