Üye Girişi
Silahlı kavgaya karışan şüpheli polis memurunu bacağından vurdi - Son Dakika

Silahlı kavgaya karışan şüpheli polis memurunu bacağından vurdi

03.01.2022 08:06

Adana'da devriye gezen polis ekiplerinin denk geldikleri silahlı kavgaya müdahale ettiği sırada, bir polis memuru tabanca ile bacağından vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri Amirliği ekipler, ara sokaklarda devriye gezdikleri sırada bir silahlı kavga olayına denk geldi.

POLİS MEMURU AYAĞINDAN YARALANDI

Şahısların birbirlerine ateş açtığını gören polisler olaya müdahale etti. Müdahale sırasında bir kişi elinde tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir şüpheli polisten kaçtığı sırada, kendisini kovalayan polise tabanca ile defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda polis memuru ayağından yaralandı.

POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ

Yaralanan polisin ekip arkadaşı telsiz anonsuyla durumu bildirdi. Bu sırada olay yerine intikal eden ekiplerden biri, yaralı polisi hemen Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı polis memurunu durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgeye, terör, özel harekat ve çok sayıda asayiş ekibi sevk edildi. Sevk edilen polisler, sokaklarda didik didik olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Silahlı kavgaya karışan şüpheli polis memurunu bacağından vurdi
Silahlı kavgaya karışan şüpheli polis memurunu bacağından vurdi
Silahlı kavgaya karışan şüpheli polis memurunu bacağından vurdi
Silahlı kavgaya karışan şüpheli polis memurunu bacağından vurdi
YORUMLAR
500

Polis Memuru, Asayiş, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı kavgaya karışan şüpheli polis memurunu bacağından vurdi - Son Dakika


Ortaokulda taciz skandalı! Kantinci tutuklandı, müdür binadan çıkmıyor Ortaokulda taciz skandalı! Kantinci tutuklandı, müdür binadan çıkmıyor         
13:20
İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı!         
13:11
Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi         
12:49
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı Yangında evi küle dönen adam, diz çöküp ağladı         
09:05
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03

Son Dakika Haberleri
13:20 Ortaokulda taciz skandalı! Kantinci tutuklandı, müdür binadan çıkmıyor
13:12 Merih Demiral dünya devlerini peşine taktı! Milli yıldızın yeni talibi Real Madrid
13:11 İstanbul'da vaka sayıları patladı! Vali Yerlikaya uyardı!
13:05 En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı yeni zamlı maaşlar
13:04 Güzel sunucu Burcu Esmersoy vasiyetini açıkladı: Her şeyimi yardım kuruluşlarına bağışlıyorum
12:52 Uyuşturucu kuryesi, İstanbul Havalimanı'nda bayılınca yakayı ele verdi
12:48 Kızının cinsel istismara uğradığını yaptığı gebelik testiyle öğrendi
12:45 Muğla'da 2 yaşındaki Furkan Akmeşe'nin feci ölümü! İhmal iddiaları gündeme geldi
12:44 Büyükçekmece'de genç kız, bıçaklı saldırganın tacizine uğradı
12:22 Spermle yumurtanın birleştiği anda çıkan ışık ilk kez görüntülendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 13:30:22. #1.11#
SON DAKİKA: Silahlı kavgaya karışan şüpheli polis memurunu bacağından vurdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement