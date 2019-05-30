Silahlı kavgaya polis müdahale etti

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan silahlı kavgaya polis ekipleri ile mahalle bekçileri müdahale etti.

Adıyaman'da, iki grup arasında yaşanılan silahlı kavgaya polis ekipleri ile mahalle bekçileri müdahale etti.



Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan bazıları yanında getirdikleri tabancaları kullanmak istedikleri esnada olay yerine gelen polisleri görünce hızla kaçtı. Kavga eden grup olay yerinden kaçarak ara sokaklarda gözlerden kayboldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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